Вашингтон, 20 августа, 2020, 00:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 19 августа в рамках своего визита в США провела встречу с заместителем президента фонда Наследие Джеймсом Карафано.

Mfa-ks.net Мелиза Харадинай-Стубла

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главной темой обсуждения стал диалог между Сербией и Косово и приближающаяся встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти в Вашингтоне.

Политики подчеркнули, что процесс диалога «обязательно должен завершиться взаимным признанием в существующих границах».

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Мелиза Харадинай-Стубла принадлежит к партии Альянс за будущее Косово, одной из партий, входящих в правящую коалицию Косово. Однако в другой правящей партии — Демократической лиге Косово, членом которой является премьер-министр Авдулла Хоти, звучат голоса в поддержку обмена территориями между Сербией и Косово.