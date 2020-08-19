Приштина, , 03:23 — REGNUM Заместитель председателя партии власти Косово Демократической лиги Косово Люфти Хазири вечером 18 августа в эфире телепередачи Debat Plus заявил, что Сербия не пойдет на признание Косово без компромисса, то есть без территориальных уступок со стороны Приштины.

«Мы не можем провести такой обмен, но международный посредник может», — подчеркнул Хазири.

По словам Хазири, оптимальной схемой обмена будет передача Косоов 17 деревень с Лепосавичем и переход к Косово муниципалитетов Буяновац, Медведжа и Прешево. При этом «ни один уголок с албанским населением» не перейдет к Сербии.

Напомним, схожие идеи прежде выдвигал президент Косово Хашим Тачи.

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