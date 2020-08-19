Вашингтон, 19 августа, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Государственный департамент США заявил, что «официально уведомил» Гонконг о разрыве трех двусторонних соглашений, 19 августа сообщает агентство Reuters.

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Согласно заявлению Госдепа США, речь идет о соглашениях о выдаче беглых преступников, передаче осужденных и налоговых льготах по международной эксплуатации судов.

«Эти шаги подчеркивают нашу глубокую озабоченность по поводу решения Пекина принять закон о национальной безопасности, который ущемляет свободы жителей Гонконга» , — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

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