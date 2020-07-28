Веллингтон, , 03:15 — REGNUM Новая Зеландия расторгла договор об экстрадиции с Гонконгом, заявил глава новозеландского МИД Уинстон Петерс в ходе брифинга.

Также новозеландские власти решили пересмотреть ряд действующего законодательства страны в связи с принятием в Китае закона о национальной безопасности. По словам Петерса, теперь экспорт продукции военного и двойного назначения из Новой Зеландии в Гонконг будет производиться на тех же условиях, что и с материковым Китаем.

Кроме того, жителей Новой Зеландии предупредили о возможных рисках при посещении Гонконга из-за закона о национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля стало известно о планах Евросоюза ограничить экспорт технологий и оборудования в Гонконг. На эти действия ЕС решился в связи с принятием закона о национальной безопасности в Китае.

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