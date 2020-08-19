Аддис-Абеба, 19 августа, 2020, 21:19 — ИА Регнум. Число случаев коронавирусной инфекции в странах Африки за сутки выросло более чем на 9500 и составляет 1 137 941, 19 августа сообщает Africa CDC.

Russian.news.cn Мобильные медицинские центры для выявления COVID-19 в Африке

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Согласно отчету Africa CDC, жертвами эпидемии на африканском континенте с начала эпидемии стали 26 329 человек. 860 662 человек переболели и считаются выздоровевшими.

Наибольшее число случаев и смертей от болезни на континенте по прежнему в ЮАР, где с начала эпидемии выявлено 592 144 случая COVID-19, погибли от заболевания 12 264 человек.

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