Будапешт, 19 августа, 2020, 20:45 — ИА Регнум. Правительство Венгрии с сентября намерено ужесточить «коронавирусные» ограничения из-за общего ухудшения ситуации в Европе, 19 августа сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация в Европе ухудшается, а в некоторых странах в лучшем случае стагнирует. Никакое ослабление существующих ограничений невозможно… и потребуются более строгие правила» , — заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

С начала эпидемии коронавируса в Венгрии зафиксировано всего 5002 случая заболевания и 609 смертей от COVID-19.

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