Рим, , 19:56 — REGNUM По данным на вечер среды, 19 августа, в Италии умерли 35 412 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 7 (днем ранее — на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые угрозы — трансляция»

Выздоровели 204 506 человек, за день этот показатель увеличился на 364 (днем ранее — на 174).

Число подтвержденных носителей выросло на 642 (днем ранее — на 403). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 255 278. В настоящее время заражены 15 360 человек — на 271 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 17 дней подряд. За это время оно увеличилось почти на 3000, то есть на 25%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.