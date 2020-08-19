Ватикан, 19 августа, 2020, 18:00 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал богатые страны мира не «накапливать» вакцины от COVID-19, а обеспечить вакцинацию всего мира, 19 августа сообщает агентство Reuters.

Long Thiên Папа Франциск I

«Будет печально, если богатым будет отдан приоритет в вакцине против COVID-19. Будет печально, если вакцина станет достоянием той или иной нации, если она не будет универсальной» , — заявил Франциск на генеральной аудиенции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус предостерег страны мира от «вакцинного национализма» и призвал присоединяться к глобальной инициативе по вакцине от коронавируса COVAX.

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