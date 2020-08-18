Женева, Швейцария, , 20:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира присоединиться к глобальной инициативе по созданию и распределению вакцины от коронавируса COVAX, 18 августа сообщает пресс-центр ВОЗ.

«Нам необходимо предотвратить вакцинный национализм. Стратегия глобального разделения ограниченных запасов на самом деле отвечает национальным интересам каждой страны» , — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге в Женеве.

Гебреисус сообщил, что организация направила письмо 194 странам-членам ВОЗ с призывом к участию в глобальной программе, предусматривающей обеспечение вакциной от COVID-19 бедных стран.

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