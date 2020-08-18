Женева, Швейцария, 18 августа 2020, 20:21 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны мира присоединиться к глобальной инициативе по созданию и распределению вакцины от коронавируса COVAX, 18 августа сообщает пресс-центр ВОЗ.
Гебреисус сообщил, что организация направила письмо 194 странам-членам ВОЗ с призывом к участию в глобальной программе, предусматривающей обеспечение вакциной от COVID-19 бедных стран.
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