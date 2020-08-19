Минск, 19 августа, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе очередного телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся сегодня, 19 августа, попросил своего коллегу передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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По её словам, главное, чего хотят власти Белоруссии, — это чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в республике.

«Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — добавила Эйсмонт.

Ранее в ходе заседания Совета безопасности белорусский лидер Александр Лукашенко призвал руководителей западных стран, которые собираются обсуждать ситуацию в Белоруссии, прежде всего обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах.

«Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры. А в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Белоруссии. Меркель заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политических заключённых.

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Ранее федеральный канцлер выступила с призывом к властям, гражданскому обществу и оппозиции Белоруссии начать национальный диалог.

Напомним, ситуация в Белоруссии накалилась после прошедших в республике 9 августа президентских выборов. Граждане, несогласные с итогами голосования, по результатам которого уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, вышли на улицы и устроили массовые митинги, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями.