Минск, 19 августа, 2020, 15:17 — ИА Регнум. Третий пострадавший в ходе протестных акций скончался в Белоруссии. Эту информации подтвердили в республиканском министерстве здравоохранения 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

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«С прискорбием сообщаем, что 19 августа, скончался гражданин Республики Беларусь Геннадий Шутов», — говорится в сообщении, размещённом в телеграмм-канале ведомства.

В министерстве уточнили, что накануне вечером, 18 августа, состояние пострадавшего резко ухудшилось. Все усилия медиков оказались безрезультатны, спасти пациента не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в ходе протестной акции сотрудники милиции в Бресте открыли огонь на поражение. Как заявили в пресс-службе министерства внутренних дел республики, на милицию напали граждане, вооруженные металлической арматурой, а на предупредительные выстрелы в воздух нарушители не отреагировали. В результате правоохранительным органом пришлось применить оружие на поражение. Один из нападавших был ранен в голову.

13 августа пострадавшего в тяжелом состоянии перевели на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь министерства обороны.