Минск, , 19:10 — REGNUM Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что во время акций протеста после президентских выборов в стране погибли два человека. Такое заявление Караник сделал во время выступления перед врачам и медицинскими работниками, собравшимися перед зданием министерства.

Напомним, что сегодня в Белоруссии бастуют многие трудовые коллективы, в том числе и врачи. Бастующие врачи собрались перед зданием министерства здравоохранения Белоруссии и потребовали, чтобы к ним вышел министр.

Министр Караник вышел. От него потребовали точно информации о погибших и раненных в ходе протестов.

Глава Минздрава сообщил, что во время акций протеста после президентских выборов погибли два человека. В больницах до сих пор остаются 158 человек, у троих из них тяжелые травмы. Что касается информации о якобы пропавших без вести 83 человек, то о них Каранику ничего не известно.

Медики также потребовали допустить их на территории Центра изоляции правонарушителей и Изолятора временного содержания, чтобы осмотреть задержанных участников митингов и решить вопрос об их госпитализации.