Минск, 19 августа, 2020, 15:03 — ИА Регнум. Выход Белоруссии из Союзного государства с Российской Федераций приведёт к существенным экономическим потерям для республики. Такой прогноз сделал помощник президента страны Валерий Бельский.

Марка, Почта России, 1996 г Образование Союзного государства

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Бельский заявил, что отказ от Союзного государства обернётся для Минска утратой позиций на российском рынке и вынудит перейти на мировые цены на нефть и газ.

«Учитывая, что кооперация с Россией формирует более 50% ВВП, примерно половину от этой величины сразу стоит списать с нашего баланса», — сказал в интервью агентству БелТА помощник главы государства.

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Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Белоруссии не нужно Союзное государство с РФ. По её словам, республика должна быть независимым и самостоятельным государством, а с Россией достаточно обычных межгосударственных связей без каких-либо дополнительных договоров.