Минск, , 18:19 — REGNUM Оппозицией в Белоруссии не рассматривается вопрос о выходе страны из союзных структур с Россией, заявила 18 августа член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

«У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана», — приводит её слова Интерфакс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности заявил, что оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства, Евразийского союза и ОДКБ, ликвидировать российские военные объекты и ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией.