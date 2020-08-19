Москва, 19 августа, 2020, 14:28 — ИА Регнум. В настоящее время потребности в оказании помощи Белоруссии со стороны России по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которыми предусмотрен ряд обязательств сторон по взаимопомощи, нет. Об этом 19 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Белорусское руководство само признало, что такой потребности сейчас нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также опроверг сообщения о передвижении российской военной техники в сторону Белоруссии.

«Российская военная техника находится на территории Российской Федерации», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он указал на необходимость всех сторон приложить усилия для создания условий «для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились публикации о том, что на территории Белоруссии появились якобы зарубежные наемники, а также военная техника из России.

Добавим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял об имеющих место попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств, подчеркнув при этом их недопустимость.