Песков: попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии недопустимы
Москва, 19 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств имеют место. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что подобные вещи недопустимы.
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Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что гражданам Белоруссии удастся решить свои проблемы самостоятельно.
Представитель Кремля также добавил, что Белоруссия является «братским», союзным для России государством, так же как и народ республики является братским для россиян.
Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости любых попыток внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. По его словам, это приведёт к дальнейшей эскалации кризиса. Российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки.