Москва, 19 августа, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии со стороны других государств имеют место. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что подобные вещи недопустимы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля выразил надежду на то, что гражданам Белоруссии удастся решить свои проблемы самостоятельно.

«Мы считаем, что в нынешней ситуации главное, чтобы не было никакого влияния или вмешательства извне», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Белоруссия является «братским», союзным для России государством, так же как и народ республики является братским для россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.

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