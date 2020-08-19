Москва, 19 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Нефть прочно застряла в узком диапазоне от $44 до $45,70 за баррель марки Brent, где она стойко держится уже на протяжении двух недель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Правда, к верхней границе коридора цены прижимаются чаще, а до нижней границы почти не добираются, с каждым днём оставляя на графиках хотя бы немного, но более высокие минимумы.

Косвенно это может служить, конечно, признаком нарастания веры в силу восстановления мировой экономики, а также повторяющихся попыток умеренной игры на повышение.

Однако вызвать серьёзные подвижки наверх по примеру фондовых бирж, где индекс широкого рынка S&P500 19 августа утром наконец-то смог превысить буквально на несколько пунктов февральские докризисные уровни — в нефтяных ценах пока что не удаётся.

Хотя многие данные и говорят о росте промышленного спроса, резервуары для хранения в Китае и в других странах Азии ещё достаточно сильно переполнены благодаря закупкам намного более дешёвой нефти, когда нефтетрейдеры воспользовались такой возможностью, но для переработки этих огромных объёмов НПЗ ещё требуется какое-то время.

Тем временем, Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США лишь незначительно поднимает прогнозы средней цены на 2020 год с $40,50 до $41,42 за баррель, но держит прогнозы на 2021 год в районе $49,5.

Зато оно снижает прогноз добычи в США на 370 тыс. баррелей до 11,26 млн баррелей в день, что вероятно означает, объёмы добычи с США достигли пика или как минимум расти существенно не будут.

Важно, что вся мировая добыча во II квартале оценена в 91,8 млн баррелей в сутки, причём и EIA, и ОПЕК+ предсказывает даже снижение объёмов добычи к 3 кварталу до 90,4 млн баррелей в сутки, за счёт ранее не произошедших сокращений в нескольких странах, которые всё же согласились взять на себя такие обязательства и «наверстать».

А мировой спрос в июле составил 93,4 млн баррелей в сутки против всего лишь 85 млн баррелей в сутки в среднем по II кварталу. Таким образом, может уже скорее возникнуть ситуация небольшого дефицита, чем угроза затоваривания, что действительно создаёт предпосылки для небольшого дополнительного подъёма цен — который, однако, может быть отложенным во времени и небольшим по величине.

Даже если ценам удастся пробить верхнюю планку коридора и подняться до $47−48 за баррель Brent, то, скорее всего, и там рынки войдут в новый период консолидации сил и просто в новый более высокий коридор ещё на 2−3 ближайших недели», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть в очередной раз тестирует уровень $45