Москва, , 10:06 — REGNUM Нефть подешевела на торгах 18 августа, но осталась в режиме консолидации в рамках бокового канала. Сегодня, 19 августа, на утренней сессии нефть марки Brent торговалась с символическим повышением, в очередной раз тестируя уровень $45, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Вчерашние данные API отразили сокращение запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей против прогноза падения на 2,7 млн. Однако с выходом отчета внутридневные потери только усугубились, поскольку запасы бензина неожиданно подскочили сразу на 5 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения показателя на 1,1 млн.

Рост объемов бензина в хранилищах указывает на ослабление спроса, заставляя участников рынка сомневаться в восстановлении потребления после пандемии, которая еще не закончилась.

Трейдеры осторожничают в преддверии министерской встречи ОПЕК+, хотя никаких изменений в параметрах сделки не ожидается. При этом в рамках предстоящего совещания представители экспортеров обсудят выполнение условий соглашения, что также немаловажно для рынка и может оказать как минимум краткосрочное влияние на динамику цен.

Сдерживать потенциал роста котировок черного золота продолжает неопределенность со стимулами в Штатах, в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также в контексте улучшения показателей спроса через призму перспектив экономического восстановления.

С технической точки зрения важно отметить тот факт, что Brent торгуется под 200-дневной скользящей средней, и чем дольше цена находится под этой линией, которая проходит в районе $46,30, тем выше риск активизации продавцов после текущей консолидации», — считает эксперт.

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