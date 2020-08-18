Минск, 18 августа, 2020, 23:10 — ИА Регнум. Силы специальных операций Вооружённых сил Белоруссии используются для подавления народных выступлений. Об этом 18 августа на заседании Совбеза Белоруссии заявил Александр Лукашенко.

ИА REGNUM Машины полиции на улицах Минска

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Как сообщает президентская пресс-служба, он обратил внимание участников заседания на заявления неназванных лидеров западных государств на тему событий в Белоруссии.

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«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, Президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, — сказал Лукашенко. — Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая определенная часть нашего населения. Она не то что не понимает, она делает это специально».

Характеризуя массовые выступления граждан Белоруссии в разных городах, недовольных продолжением правления Лукашенко и жестокостью репрессий, он сказал: «Новый элемент — это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит».

Минобороны Белоруссии утверждает, что «силы специальных операций Вооруженных сил предназначены для выполнения различных задач специальными методами и способами, в целях недопущения эскалации или прекращения вооруженного конфликта в отношении Республики Беларусь со стороны любого агрессора, и выступают одним из основных элементов стратегического сдерживания».

ССО ВС Белоруссии состоят из 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады (место дислокации г. Брест); 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Кутузова II степени бригады имени 60-летия СССР (место дислокации г. Витебск); войсковой части 89 417 (место дислокации г. Марьина Горка, Минская обл.).

Ранее к руководству России от Лукашенко поступила просьба оказать помощь по линии ОДКБ. Владимир Путин заверил: такая помощь при необходимости будет оказана.

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