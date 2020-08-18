Минск, , 18:02 — REGNUM Военное командование Белоруссии развернуло и привело в полную боеготовность войска на западных границах республики, сообщает 18 августа агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом Лукашенко заявил 18 августа на совещании с членами Совета безопасности.

По словам Лукашенко, такие меры вызваны тем, что в последнее время «появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится».

«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность», — заявил Александр Лукашенко и пояснил, что о развертывании войск ему доложил глава военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне акций протеста с требованием передачи власти «оппозиции», которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, представители ряда стран ЕС, в том числе Польши и стран Прибалтики, выступили с заявлениями в поддержку протестующих и с призывами отменить итоги прошедших президентских выборов.

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