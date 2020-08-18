Москва, 18 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Данные о промышленном производстве в России за июль 2020 года говорят о том, что экономика начинает приходить в себя после пандемии коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

«По данным Росстата, в июле по сравнению с июнем 2020 года индекс промышленного производства составил 103,4%. Однако до показателей 2019 года еще далеко: в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019-го падение составило 8%, но даже этот показатель лучше предшествующих двух месяцев — в мае, июне падение составляло около 10%.

В целом с начала 2020 года снижение темпов промышленного производства составило 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Постепенное снятие ограничений из-за пандемии, возобновление работы производств, транспортных сообщений привели к наметившемуся росту в добывающей промышленности, так, в июле за месяц выросла добыча полезных ископаемых: добыча угля (2,6%), нефти и природного газа (3,5%), металлических руд (5,0%), прочих (3,0%).

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост показывает только добыча металлических руд — к июлю прошлого года на 1,8%, добыча угля, нефти и газа отстает от прошлогодней месячной на 6,4−6,7%. Добыча нефти и газа за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще не восстановлена на 15,3%.

Обрабатывающие производства в целом показывают рост по сравнению с июнем, однако далеко не все отрасли вышли на показатели прошлого года: производство кокса и нефтепродуктов выросло за июль на 9,2%, а по сравнению с июлем 2019-го — падение на 7,4%; производство готовых металлических изделий — рост 1,6% и падение 14,8%; производство автотранспортных средств — рост на 5,6% и падение на 4,3%, причем по последнему наблюдается самое большое падение в годовом исчислении — падение за 7 месяцев 2020 года к прошлым составило 24,6%.

Выше прошлогоднего уровня (как в месячном, так и в годовом сравнении) уровень производства пищевых продуктов, химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, текстильных изделий, мебели.

Интересная ситуация по производству лекарственных средств и медицинских материалов — по сравнению с июнем производство упало на 14,9%, но при этом рост по сравнению с июлем 2019 г. составил 7,6%, а за январь — июль этого года к прошлому — на 16,3%.

Показывают снижение электро‑ и теплоэнергетика — за январь — июль этого года было выработано меньше на 3,3% электроэнергии и на 4,8% пара и горячей воды по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако здесь ситуации еще зависит от сезонного фактора — уменьшение потребляемого тепла, электроэнергии.

Восстановление активности идет лучше всего в тех секторах экономики, которые обеспечивают, если можно так сказать, ежедневные потребности людей — пищевая, текстильная промышленность.

В более крупных тяжелых отраслях восстановление идет более медленно, но так как именно они занимают большую часть в структуре промышленности, индекс промышленного производства подниматься будет также медленно», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, промышленное производство в России в январе — июле 2020 года сократилось на 4,2%.

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