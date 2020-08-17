Москва, , 19:22 — REGNUM Промышленное производство в России в январе-июле 2020 года сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом, как сообщается, в июле промпроизводство выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — сократилось на 8%.

Согласно данным Росстата, в июле все включаемые в статистику виды экономической деятельности показали увеличение объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем.

Наибольший рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — на 3,9%, сырьевом секторе — на 2,9%, тепло‑ и электроэнергетике, газоснабжении — на 2,8%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а также ликвидацией загрязнений показали рост на 2,1%.

Однако в годовом выражении во всех видах экономической деятельности отмечено снижение объемов производства. Наиболее значительное — в добыче полезных ископаемых (на 15,1%), минимальное — в тепло‑ и электроэнергетике и газоснабжении (на 2,6%).

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