Минск, 18 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором поздравила своего мужа с днем рождения.

Цитата из видео «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ТИХАНОВСКОГО» пользователя Страна для жизни. youtube.com Обращение Светланы Тихановской

«Мой муж Сергей Тихановский просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят, но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни», — сказала она.

По словам Тихановской, ее мужа обвинили в преступлении, которого он не совершал, якобы «по провокации спецслужб».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского по факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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