Москва, 18 августа, 2020, 13:03 — ИА Регнум. Цены на нефть 18 августа с утра снижаются на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США, а также из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между КНР и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Александр Латышов ИА Красная Весна Пламя нефтяного факела

«Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской компании Huawei к ключевым для ее работы компонентам.

19 августа нефтяные рынки ожидают заседания министерской группы ОПЕК+. Предварительные данные обнадеживают. Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, а странами, не входящими в ОПЕК — 96%.

Это говорит о приверженности сторон к выполнению договоренностей. На предстоящем заседание группа министров ОПЕК+, скорее всего, примет решение придерживаться ранее разработанного графика повышения добычи.

Также 19 августа ожидаются данные от минэнерго США по запасам нефти. Если подтвердится трехнедельная тенденция снижения запасов, то это может оказать поддержку котировкам.

В рамках техники нефть Brent готова продолжить рост. Краткосрочная цель — $46,23 за баррель. Более дальняя — $50 за баррель», — полагает эксперт.

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