Москва, , 10:16 — REGNUM Российская валюта испытывает давление, несмотря на общую благоприятную конъюнктуру финансовых рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Нефтяные цены стойко держатся выше $45 за баррель нефти марки Brent. На подъёме и основные фондовые индексы как индикатор склонности к покупке рисковых активов. Тем не менее, 17 августа доллар к рублю поднялся с 73 до 73,70 руб.

Поводов для этого несколько. Опасения о вмешательстве России в ситуацию в Белоруссии на основе слухов о движении техники к границам.

Валютный и долговой кризис в Турции с падением турецкой лиры, который способствует выходу инвесторов из валют развивающихся рынков. Перипетии данных процессов будут воздействовать на рубль и сегодня, 18 августа.

В течение дня запланированных значимых событий и статистики не ожидается. Поддерживать рубль будет то, что на Форексе ослабляется доллар к основным валютам.

В результате противодействующих указанных факторов наиболее вероятно движение курса рубля в диапазоне 73,10 — 74,30 руб./доллар», — полагает эксперт.

Читайте также: Курс доллара вырос на 1,18%, курс евро — 1,55%