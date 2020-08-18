Москва, 18 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В России большинство менеджеров по подбору персонала из-за пандемии коронавируса отмечают рост финансовых затрат на поиск граждан на рабочие специальности (40%) и увеличение сроков подбора (35%). Таковы данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Эрнст Нойшель. Безработные. 1931

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Среди главных причин снижения предложений рабочей силы рекрутеры называли выплаты от государства (увеличенное пособие по безработице и 10 тыс. руб. на ребенка), а также приостановку транспортного сообщения в карантин: Мигранты, работавшие в России, уехали на родину.

Кроме того, кадровики отмечают рост зарплатных ожиданий претендентов на работу и резко возросшее числе специалистов, желающих работать удаленно.

Опрос проведен 29 июля — 17 августа 2020 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 107 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу.

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