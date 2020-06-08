Москва, , 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.

Согласно отчету, эта инициатива рассматривается в группе по реализации концепции государственной миграционной политики. В частности, обсуждается вариант установки приоритета российских граждан перед иностранцами при приеме на работу.

В настоящее время этот вопрос в российском законодательстве никак не закреплен. Государство лишь регулирует квоты на наём иностранной рабочей силы, однако никаких обязательств перед работодателями по этому вопросу не устанавливает.

Исключение составляет наём высококвалифицированных граждан других государств, которые не попадают под квоту. Однако нанимателю в таком случае необходимо уплатить госпошлину в размере 10 тысяч рублей за человека и оформить соответствующие дополнительные документы.

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