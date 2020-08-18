Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Белоруссии
Берлин, 18 августа, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
ИА REGUM
Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске
Отмечается, что в ходе разговора Меркель заявила, что белорусские власти должны отказаться от насилия и выпустить политических заключенных.
Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, переросшие в беспорядки и столкновения с правоохранителями, начались в Белоруссии после оглашения предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа.
Читайте также: Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости