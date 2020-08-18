Москва, 18 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В настоящее время в России много ответственных за Белоруссию, однако при этом по-настоящему ответственность за происходящее мало кто несет. Такое мнение 18 августа высказал политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Полный контакт / Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Смысл в том, что ответственных за Белоруссию у нас до фига, ответственности мало. И чем больше этих ответственных <…>, тем больше этого бардака», — заявил Кургинян, отвечая на вопрос ведущего о текущей ситуации в Белоруссии и об ответственных в России за нее.

Также политолог задался вопросом о том, что понесут ли эти ответственные наказание в случае, если они провалят ситуацию в Белоруссии, и указал, что во время правления такого лидера в стране, как И. Сталин, «понятно, что было бы» с так проигравшим такую важную игру ответственным.

При этом Кургинян подчеркнул, что вопрос тут не в «расстрелах» как таковых, так как понятно, что времена изменились, а в ответственности, которая на данный момент, по его мнению, отпадает как категория.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа политолог, режиссер и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что степень адекватности действующего президента БелоруссииАлександра Лукашенко по отношению к происходящему в республике непонятна.