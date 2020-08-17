Названа дата нового заседания правительства Белоруссии
Минск, 17 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Следующее заседание Совета министров Белоруссии состоится завтра, 18 августа, сообщили 17 августа в пресс-службе ведомства.
ИА REGUM
Протестующие на площади Независимости около Дома правительства в Минске
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются беспорядки, организованные несогласной с итогами президентских выборов (9 августа) оппозицией.
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Вопрос о том, что «Лукашенко должен уйти», активно обсуждается на международном уровне.