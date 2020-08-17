Брюссель, , 17:04 — REGNUM Глава Евросоюзного совета Шарль Мишель намерен созвать саммит Евросоюза в связи с ситуацией в Белоруссии. Об этом Мишель написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Я созову встречу членов Европейского совета в среду (19 августа — ИА REGNUM) в 12:00 (13:00 по московскому времени) для обсуждения ситуации в Белоруссии. Народ Белоруссии имеет право решать свое будущее и самостоятельно избирать своего лидера. Насилие против демонстрантов неприемлемо», — написал Мишель.

Напомним, что массовые протесты в Белоруссии начали после президентских выборов, прошедших 9 августа. Официально на них победил действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Однако белорусская оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует отставки Лукашенко.

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