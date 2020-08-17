Москва, 17 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. По итогам июля 2020 года дилеры Renault в России больше всего продали моделей Logan. Об это сообщается на сайте «Автостат Инфо».

(сс) dave_7 Renault Logan

За месяц модель Logan приобрели 3719 автолюбителей в России — на 13% больше, чем год назад.

На втором месте в модельном рейтинге Renault Duster с результатом 3167 проданных экземпляров. В июле нынешнего года дилеры продали на 0,8% меньше Duster по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров среди самых продаваемых моделей французской марки замыкает Renault Sandero. Продажи этого автомобиля выросли с 2404 до 2943 экземпляров.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Renault Arkana (1737 ед.; +44%) и Renault Kaptur (1152 ед.; — 58%).

В общей сложности за отчётный месяц российские автолюбители приобрели 12 764 автомобиля бренда Renault, что несколько меньше, чем год назад, когда было куплено 12 910 единиц таких авто.

Напомним, в августе нынешнего года в России подорожали почти все модели французской компании Renault. Их стоимость поднялась на 6−18 тысяч рублей (на 0,7−2,9% относительно прежней стоимости). Повышение цен не коснулось только моделей Duster и Koleos.

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