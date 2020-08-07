Москва, , 14:14 — REGNUM В сети появились фото, предположительно, российской версии Renault Duster второго поколения. Снимки размещены на сайте RG.

Renault Duster второго поколения RG

Авто, покрытое маскировочной плёнкой, было замечено на федеральной трассе М4 «Дон» недалеко от Москвы. Судя по всему эта тестовая модель проходит финальные испытания.

Построен новый Renault Duster на доработанной «тележке» B0. Автопроизводители придали кроссоверу оригинальный дизайн передней и задней частей кузова. Салон же новинки выполнен в духе Renault Arkana.

Стоит отметить, что это первая модернизация модели в России за последние пять лет.

Нынешнее поколение Renault Duster в России стоит от 777 000 до 1 161 000 рублей. Сколько будет стоить обновленная модель, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что компания Renault в первом полугодии текущего года понесла рекордные убытки, лишившись 7,3 млрд евро чистой прибыли.

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