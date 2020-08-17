Минск, 17 августа, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что и он, и российский лидер Владимир Путин — «одного мнения» о «заварушке» вокруг Белоруссии.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — сказал Лукашенко.

По его словам, он видит, как «лязгают гусеницами, они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы республики, набрав более 80% голосов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 10% голосов избирателей.

После выборов в республике начались акции протеста. Рабочие крупнейших белорусских предприятий начали объявлять забастовки, выдвигая политические требования, связанные с проведением новых президентских выборов.

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