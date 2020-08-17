Минск, 17 августа, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии в республике состоялись, они прошли «по-цивильному» и 80% голосов на них сфальсифицировать невозможно. Об этом, как передает агентство БелТА, заявил 17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего посещения Минского завода колёсных тягачей (МКЗТ).

president.gov.by Александр Лукашенко на участке для голосования

«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80%», — заявил президент Белоруссии.

Также он отметил, что понимает, что происходит и напомнил, что самое страшное в жизни — это предательство.

«Послушайте, я никогда вас не предавал и не предам. Жили, вроде, спокойно, тихо, завидовали нам, уважали. Что вы сотворили со страной?», — сказал белорусский президент.

Кроме этого, Лукашенко пояснил, что из создавшегося положения придется выкарабкиваться всей стране.

«Успокойтесь, сядьте, работайте. А потом с вами в январе здесь встретимся, и вы скажете, что произошло и что нужно еще сделать», — добавил он.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко переизбранным главой республики.