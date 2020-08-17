Брюссель, , 14:55 — REGNUM Европарламент не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко переизбранным главой республики. Это следует из заявления партий Европейского парламента.

В заявлении говорится, что Лукашенко признается персоной нон грата в Евросоюзе. Депутаты Европарламента считают, что выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. В качестве доказательства депутаты ссылаются на «достоверные сообщения» о якобы победе Светланы Тихановской.

В Европарламенте потребовали провести свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей. В Брюсселе также призвали провести расследования фактов насилия против демонстрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что члены Совета соберутся на саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии.

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