Москва, 17 августа, 2020, 14:22 — ИА Регнум. Вопреки позитивной конъюнктуре, сложившейся на мировых финансовых и сырьевых рынках, рубль должным образом не реагирует на всеобщий позитив, эпицентр которого, в первую очередь, находится на американских биржевых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Ombudsmanrf.org Россия и Белоруссия

«В настоящий момент российская валюта по большей части ориентирована на внутренние истории. И одной из таких историй являются аукционы Минфина по размещению ОФЗ, спрос на которые из-за рекордно низкой ключевой процентной ставки оставляет желать лучшего.

Кроме того, негативное влияние на курс рубля оказывает ситуация в Белоруссии, где после объявленных результатов президентских выборов выросла угроза санкций со стороны Евросоюза.

В течение последних двух недель пара доллар/рубль зажата в диапазоне 72,70−74, который, судя по всему, останется актуальным и на текущей неделе.

Однако при ухудшении настроений на глобальных финансовых рынках нельзя исключать попытки выхода пары за верхнюю границу диапазона к отметке 74,68», — считает эксперт.

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