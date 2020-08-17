Москва, , 13:30 — REGNUM Все внимание участников рынка приковано к переговорам в Конгрессе США между республиканцами и демократами по очередному законопроекту о стимулирующих мерах во время коронавируса, а также нефтяному рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

«Нефтетрейдеры ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен оценить ход реализации сделки по ограничению добычи нефти.

Заседание запланировано на 19 августа. Участники встречи договорились увеличить объем добычи нефти в августе примерно на 1,5 млн баррелей в день.

На торгах в Европе за один доллар дают 73,35 руб. Рубль подешевел на 0,65% на фоне снижения цен на нефть сорта Brent до $44,59.

Покупатели несколько раз пытались пробиться через $45,70, однако этому препятствуют неутихающая пандемия коронавируса и обострение конфликта между США и Китаем.

В фокусе внимания также остаются приближающиеся выборы президента США. Инвесторы считают, что приход в Белый дом Джо Байдена создаст давление на российскую валюту через усиление санкционного режима.

Две недели пара доллар/рубль консолидируются в диапазоне 72,70−74,70 руб. Если в ближайшие два дня цена на нефть опустится ниже $44,25, то есть высокие риски по доллару увидеть укрепление до 75 руб.

Спекулянты заняли выжидательную позицию и ждут удобного момента, чтобы за рубль купить доллар США. Продавцы же готовятся к наступлению на 72,70, чтобы укрепить рубль до 71,75 руб. Кто на этой неделе окажется сильнее, сказать сложно», — высказал свое мнение эксперт.

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