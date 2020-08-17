Москва, 17 августа, 2020, 13:05 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль на этой неделе, скорее всего, протестирует июньский тренд на прочность. Линия поддержки находится в районе 72,64. В случае пробоя уровня, ожидается возврат валютной пары доллар/рубль в диапазон 72,30 — 70,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поддержку национальной валюте может оказаться нефть в случае дальнейшего продолжения роста.

Подспорьем может послужить заседание ОПЕК+, которое состоится в среду, а также статистика от минэнерго США по запасам нефти. Напомню, что последние три недели запасы снижались, поэтому данная тенденция может усилиться.

Помимо этого, в фокусе внимания инвесторов будет публикация протоколов FOMC. Сверхъестественного от них ожидать ничего не стоит

Риторика останется прежней — дальнейшая поддержка экономики в случае необходимости, сохранение ставки по федеральным фондам без изменения — 0,25% продолжительное время.

Поэтому реакция на них, скорее всего, будет нейтральной, что благоприятно может сказаться на национальной валюте», — считает эксперт.

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