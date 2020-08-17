Москва, , 10:29 — REGNUM Курс доллара в августе колеблется в коридоре 72,60−74,50 руб. под воздействием двух противоположных групп факторов. Можно сказать, что за рубль — внешние драйверы, а против него — внутренние, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Его поддерживает растущая нефть, котировки которой стойко держатся выше $45 за баррель Brent. Есть и общий позитив на рынках, по мере восстановления деловой активности после преодоления острой фазы пандемии.

Это способствует подъёму рисковых активов, к которым относится и рубль. Ещё один фактор — ослабление доллара к основным валютам из-за снижения ставок в США, массированного вливания долларов в экономику.

Но против рубля играют веские внутренние факторы. Резко снизились доходы от экспорта энергоносителей и иных товаров. Соответственно, снижение предложения валюты над спросом ведёт к повышению её цены.

Июльское уменьшение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,25%, совершенно необходимое для стимулирования экономики, оборотной стороной имеет сокращение доходности вложений в рублёвые инструменты. Это уменьшает привлекательность рубля для нерезидентов и давит на его курс.

С другой стороны, повышается спрос на валюту в августе. Увеличиваются её закупки для открывшегося туризма, покупки закупки импортных товаров как результат отложенного спроса периода самоизоляции.

ЦБ России при увеличении нефтяных цен снижает продажи валюты. ЦБ объявил, что с 7 августа они сократились на 60% по сравнению с июлем — среднесуточно до 3,1 млрд руб. с 5,1 млрд руб.

Для рубля исключительно важно и состояние бюджета. Его прошлогодний профицит, то есть превышение доходов над расходами, сменился сильным дефицитом.

Данные обстоятельства противодействуют укреплению рубля. Соответственно, в течение недели вероятно его нахождение в коридоре 72−74 руб./доллар», — считает эксперт.

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