Магаданская область, 17 августа, 2020, 10:47 — ИА Регнум. Отдалённые и северные регионы России первыми получат вакцину против гриппа. Здесь вакцинацию планируется начать уже в первых числах сентября. Об этом 17 августа после посещения областного онкологического диспансера в Магадане сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Вакцина

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«Северные территории одни из первых будут получать федеральные поставки вакцин. Важно отобрать контингенты, которые наиболее подвержены осложнениям при заболевании гриппом», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Министр подчеркнул, что «медиков должны обязательно провакцинировать». Что касается населения, то оно, по словам Мурашко, должно следовать рекомендациям медицинских работников.

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Напомним, согласно плану проведения вакцинации от сезонного гриппа, до 31 августа будет поставлено 50% доз вакцины. В южные регионы, куда грипп приходит позже, вакцина будет поставляться с сентября-октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины от гриппа поступят в субъекты России уже в середине августа.

Добавим, что президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством РФ поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% граждан страны. При этом отмечается, что до 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска.