Москва, , 14:25 — REGNUM В России вакциной от гриппа необходимо обеспечить до 60% граждан страны. Такое поручение правительству РФ по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону, которое состоялось 29 июля, дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля 10 августа.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.

При этом отмечается, что до 75% из этого числа должны составлять лица из групп риска.

Кроме того, глава государства поручил также полностью профинансировать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Она станет доступной для населения после государственной регистрации соответствующих вакцин.

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Доклад о проделанной работе премьер-министр Михаил Мишустин должен представить российскому лидеру до 1 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от гриппа поступят в субъекты России уже в середине августа.