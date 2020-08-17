Москва, 17 августа, 2020, 08:05 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко может проиграть оппозиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти», — написал Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, сегодня «главные битвы» разворачиваются в сфере информации. При этом «примитивизм в поддержке власти», помноженный на уход от волнующих общество острых тем, является верным рецептом информационного проигрыша оппозиции.

Напомним, несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов, в результате которых победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что целью Лукашенко, по его словам, является сохранение независимого и стабильного государства.

Читайте также: Народ против Лукашенко: Белоруссия бастует и протестует — все новости