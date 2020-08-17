Магадан, 17 августа, 2020, 04:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин 17 августа прибыл с рабочей поездкой в Магадан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В небольшой плановый перечень главы правительства Мишустина входит посещение социальных объектов региона, оценка инфраструктуры и встреча с губернатором Сергеем Носовым.

Михаил Мишустин побывает в областном онкодиспансере, в морском порту Магадана, в парке «Маяк».

Завершится турне по Дальнему Востоку в Благовещенске Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, у некоторых журналистов, сопровождающих Михаила Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку, выявлена коронавирусная инфекция. Их изолировали.