Москва, , 23:46 — REGNUM Среди журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку выявлена коронавирусная инфекция. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба правительства страны.

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — утверждается в заявлении.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения в России по последним данным превысило 922 тыс. человек.