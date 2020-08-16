Минск, 16 августа, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста. Об этом 16 августа сообщила на марше в Минске Мария Колесникова, которая является соратницей бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

«Бывший президент (действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко) должен подать в отставку», — отметила она, выступление которой было обнародовано на Youtube-канале издания Tut.by.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич на своей странице в социальной сети Twitter сообщил, что президентские выборы в Белоруссии нужно новые провести.

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