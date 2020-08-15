Рига, , 19:38 — REGNUM В Белоруссии необходимо провести новые «свободные и честные» президентские выборы. Об этом 15 августа сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в соцсети Twitter.

«Народ Белоруссии просыпается, — написал глава внешнеполитического ведомства. — … Судьбу Белоруссии могут решить не Россия, а новые свободные и честные выборы».

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что никаких экономических санкций против Белоруссии не предполагается, западные ограничительные меры будут только персональными.

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