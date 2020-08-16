Санкт-Петербург, 16 августа, 2020, 20:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области за предыдущие сутки выявили 28 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на один случай больше, чем было днем ранее. Начиная с 10 августа, уровень новых заразившихся держится на отметке менее 30 случаев в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как сообщили 16 августа в федеральном оперативном штабе, общее число подтвержденных фактов заражения в Ленобласти составляет 6373 случая за всё время пандемии. В то же время 4731 человек уже вылечился от коронавирусной инфекции.

Количество летальных исходов в Ленобласти за последние дни не увеличилось и составляет 66 случаев смерти от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 14 августа в Ленобласти ни один район или населенный пункт больше не находится в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции и степени введенных ограничений. Это говорит о значительном снижении уровня эпидемии.