Санкт-Петербург, , 08:04 — REGNUM Власти Ленинградской области сообщили о том, что в регионе ни один район или населенный пункт больше не находится в «красной» зоне по распространению коронавирусной инфекции и степени введенных ограничений. Это говорит о значительном снижении уровня эпидемии.

Еще в апреле все районы региона, в зависимости от уровня распространения коронавируса и степени ограничений, были разделены на три зоны по «принципу светофора». Затем районы перемещались из зоны в зону в соответствии с динамикой заболеваемости, как в лучшую, так и в худшую стороны. Постепенно в «красной» зоне остался только Гатчинский район. Но теперь и он перешел в «желтую» зону.

«Согласно постановлению областного правительства №573 от 13 августа 2020 года, во второй, «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные — в третьей, «зеленой» зоне», — сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Этим же документом сняты ограничения относительно пребывания в стационарах: теперь это возможно в «желтой» и «зеленой» зонах (ранее круглосуточные стационары принимали только жителей третьей, «зелёной» зоны).

Работа детских садов теперь разрешена в «желтой» зоне. В «желтой» зоне возобновлена работа кинотеатров при условии заполняемости не более половины зала и с обязательным использованием масок.

В районах «желтой» зоны разрешена работа детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах. При проведении спортивных мероприятий может быть заполнено до 50% зрительских мест на трибунах (ранее — до 20%).

При проведении массовых мероприятий на открытом воздухе в «желтой» и «зеленой» зонах сняты ограничения по численности участников. Соблюдение социальной дистанции и ношение масок остается обязательным.

По данным на 13 августа, в Ленобласти выявлен 6291 заразившийся коронавирусом за всё время. Выздоровели 4688 человек, скончались 66 человек.

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