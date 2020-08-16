Вашингтон, 16 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Коронавирус SARS-CoV-2, жертвами которого на Земле уже стали более 750 тыс. человек, мог появиться в Китае еще в 2012 году. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные биолога Эллисон Уилсон и вирусолога Джонатана Латэма, которые обнаружили записи врача из китайской провинции Юньнань.

James Gathany Ученый исследует вирус

Так, ученые заинтересовались заметкой медика, который лечил горняков с похожими на COVID-19 симптомами. Отмечается, что у заболевших людей, которые две недели очищали от фекалий летучих мышей шахту, проявлялись высокая температура, сухой кашель и боли в конечностях. Впоследствии трое человек, которым понадобилась вентиляция легких, все же скончались от пневмонии.

В лаборатории в Ухане, куда направили образцы анализов горняков, установили, что болезнь вызвал похожий на атипичную пневмонию коронавирус. Ученые выразили мнение, что к человеческому организму вирус SARS-CoV-2 был адаптирован уже тогда.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее число на Земле подтверждённых летальных случаев от COVID-19 превысило 755 тыс.

Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 294 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2